Купили 5 банок белой краски по 9 р. и столько же голубой по 8 р. Сколько денег заплатили?
Математика
Купили 5 банок белой краски по 9 р. и столько же голубой по 8 р. Сколько денег заплатили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*9=45 (руб.)-стоимость 5 банок белой краски 2) 5*8=40(руб.)-стоимость 5 банок голубой краски 3) 45=40=85(руб.)-заплатили.
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