Купили на равные суммы денег конфеты "Белочка" ценой 20 зедов за киллограм и "Мишка ??а Севере" ценой 30 зедов за килограмм Купленные сладости перемешали во сколько обошлись 100 граммов полученной смеси

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Поскольку купили конфеты Белочка и Мишка на севере на одинаковые суммы денег. Т.е. если Белочки купили х кг, тогда стоимость конфет будет 20х зедов. По условию задачи конфеты купили на равные суммы, поэтому Мишки на Севере купили также на 20х зедов, при этом их вес составит 20х/30=2/3х кг. Тогда общая стоимость смеси конфет составит (20х+20х)=40х зедов. При этом общий вес конфет составит х+2/3х=5/3х кг Чтобы узнать стоимость смеси конфет за 1 кг: 40х:(5/3х)=40*3/5=24 зеда/кг 24/10=2,4 зеда стоимость 100 граммов смеси