Купили на равные суммы денег конфеты "Белочка" ценой 20 зедов за киллограм и "Мишка ??а Севере" ценой 30 зедов за килограмм Купленные сладости перемешали во сколько обошлись 100 граммов полученной смеси

Математика
Купили на равные суммы денег конфеты "Белочка" ценой 20 зедов за киллограм и "Мишка ??а Севере" ценой 30 зедов за килограмм Купленные сладости перемешали во сколько обошлись 100 граммов полученной смеси
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку купили конфеты Белочка и Мишка на севере на одинаковые суммы денег. Т.е. если Белочки купили х кг, тогда стоимость конфет будет 20х зедов. По условию задачи конфеты купили на равные суммы, поэтому Мишки на Севере купили также на 20х зедов, при этом их вес составит 20х/30=2/3х кг. Тогда общая стоимость смеси конфет составит (20х+20х)=40х зедов. При этом общий вес конфет составит х+2/3х=5/3х кг Чтобы узнать стоимость смеси конфет за 1 кг: 40х:(5/3х)=40*3/5=24 зеда/кг 24/10=2,4 зеда стоимость 100 граммов смеси
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