Кузнец подковал b лошадей на все4копыта.сколько подков он израсходовал
Математика
Кузнец подковал b лошадей на все4копыта.сколько подков он израсходовал
Ответ(ы):
Гость:
4b ....................
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