Квадрат со стороной 8см разрезали на 4 равных треугольника. найти площадь одного т??еугольника?
Математика
Квадрат со стороной 8см разрезали на 4 равных треугольника. найти площадь одного т??еугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*8= 64см площадь квадрата 64:4= 16см площадь треугольника.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Биология
Срооочнооо помогитее,прошуу.(биология) укажите биологические роли и функции:воды,минеральных солей,белков,витаминов,нуклеиновых кислот.даю 50 балло...