Квадрат со стороной 8см разрезали на 4 равных треугольника. найти площадь одного т??еугольника?

Математика
Квадрат со стороной 8см разрезали на 4 равных треугольника. найти площадь одного т??еугольника?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*8= 64см площадь квадрата 64:4= 16см площадь треугольника.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Небольшое сочинение на тему "мои потребности"
Ответить
Математика
141 номер. решите пожалуйста!! заранее спасибо.
Ответить
Геометрия
Помогите, пожалуйста, с геометрией. Решать нужно вроде через координаты.
Ответить
Биология
Срооочнооо помогитее,прошуу.(биология) укажите биологические роли и функции:воды,минеральных солей,белков,витаминов,нуклеиновых кислот.даю 50 балло...
Ответить
Математика
Есть 45 монет.Одна из них не настоящая.Как его определить.
Ответить