Небольшое сочинение на тему "мои потребности"

Гость: Гость:

Всем хорошо известно, что у каждого человека есть собственные потребности, удовлетворение которых является обязательным и не подвергается никакому сомнению. Среди этих потребностей важное место занимают потребности в понимании, в терпимости, в общении, интеллектуальном и духовном обогащении человека. Все эти потребности могут быть удовлетворены с помощью такого явления, как дружба.С самого раннего детства у человека начинают появляться друзья. Процесс этот происходит сам по себе, ни от чего не зависит и даже не осознается и не обдумывает человеком. Появление друзей настолько естественно и непринужденно, что никто никогда даже не пытается задаваться вопросами, почему он стал общаться с тем или другим человеком, почему он начал считать его другом. Это лишь подтверждает тот факт, что дружба — неотъемлемая часть жизни человека.Впрочем, по мере взросления многие наверняка переосмысливает дружбу, смотрит на человека и на мир по-новому, в целом меняется. Случается и так, что на место старых друзей приходят новые, круг общения меняется, и человек вроде не спешит предъявлять самой себе претензии в измене старых друзей. Дружба, как и любое другое явление, имеет различные проявления, также она может меняться. Чем старше человек становится, тем больше требований она начинает предъявлять, но эти требования касаются не самого себя, окружающего мира. Терпимость и желание найти общий язык с окружающими людьми отходит на второй план, уступая место собственным принципам и убеждениям.Учитывая все вышесказанное, наверное, необходимо выделить некоторые истинные аспекты дружбы, рассказать о том, что такое настоящая дружба, дать собственное представление об этом идеальное явление. Как мне кажется, идеальная дружба ни в коем случае не должна ограничиваться обычным общением, пустыми разговорами и болтовней. Человека, с которым тебе просто интересно и весело общаться, можно называть приятелем, товарищем, но никак не другом. Другом можно называть лишь того, с кем ты готов дружить деятельно, того, на чью помощь можно рассчитывать и того, кому ты готов оказать помощь. Жизнь все еще нельзя называть таким, которое может быть проведена без дружеской помощи. Человеку часто нужна помощь, кто же ее даст, если не друг? Взаимопомощь — основа любой дружбы, никто не должен забывать этого.