Лексический разбор слова пропеллер
Русский язык
Лексический разбор слова пропеллер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Устройство Для приведения в движение аэропланы, дирижабли в виде нескольких вращающихся на оси лопастей с сильно изогнутой поверхностью
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