Сколько продолжались странствия одисея?

Литература
Сколько продолжались странствия одисея?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несмотря на то, что сама одиссея (т. е. странствия) главного героя заняли 10 лет, все события в «Одиссее» происходят в течение 40 суток. Причем главными событиями наполнено всего 9 дней
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