Сколько продолжались странствия одисея?
Литература
Сколько продолжались странствия одисея?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несмотря на то, что сама одиссея (т. е. странствия) главного героя заняли 10 лет, все события в «Одиссее» происходят в течение 40 суток. Причем главными событиями наполнено всего 9 дней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
На оксид магния массой 4 г подействовали раствором, содержащим 15 г азотной кислоты.Вычислите массу полученной соли
Биология
Чем объясняется отсутствие лишайников в парках и лесах расположенных рядом с кру??ными промышленными центрами
Математика