Лексическое значение завязка

Гость: Гость:

1) Завязка - Начало, исходный пункт каких-нибудь действий, событий; начало драматического или ин ого литературного произведения со сложной фабулой2) Завязка - См. завязать3) Завязка - То, чем завязывают (тесьма, лента, веревка)