Лексическое значение завязка
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Лексическое значение завязка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Завязка - Начало, исходный пункт каких-нибудь действий, событий; начало драматического или ин ого литературного произведения со сложной фабулой2) Завязка - См. завязать3) Завязка - То, чем завязывают (тесьма, лента, веревка)
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