Ленту длиной 14 метров разрезали на 4 равные части Чему равна длина одной такой час??и
Математика
Ленту длиной 14 метров разрезали на 4 равные части Чему равна длина одной такой час??и
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14:4=3,5 Ответ: 3,5 равна длина одной такой части.
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