What do they like doing in their free time?Look ask and answer. катя на коньках бен плаванье,мэри телевизор см??трит ,юля танцует,тим рисует.

Английский язык
What do they like doing in their free time?Look ask and answer. катя на коньках бен плаванье,мэри телевизор см??трит ,юля танцует,тим рисует.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Katya is skating. Ben is swimming . Mary is watching television .Julia is dancing . Tim is drawing.
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