СРОЧНО!!! ПРОШУ!!! ПОМОГИТЕ!!! выделить морфему, в которой пропущена буква, выполнить синтаксический разбор 1-го предложения Перейти вброд глубокую и быструю горную реч(?)ку не так-то просто.
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СРОЧНО!!! ПРОШУ!!! ПОМОГИТЕ!!! выделить морфему, в которой пропущена буква, выполнить синтаксический разбор 1-го предложения Перейти вброд глубокую и быструю горную реч(?)ку не так-то просто.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речку - орфограмма между корнем реч и суффиксом к. Перейти вброд глубокую и быструю горную речку не так-то просто. Перейти - глаг., сказ(====). вброд - нареч., обстоят(_._._)., глубокую, быструю, горную - прилаг., определение(~~~~), и - союз, речку - сущ., дополн.(- - - -) не - не подчеркиваем, так-то - нареч., обстоят(_._._), просто - нареч., обтоят(_._._)(Повеств., невоскл., прост., односост., распр., осложнено однор. определениями)
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