Почему автор не доверил Максиму Максимычу описывать портрет Печорина? Кто это делает? Почему?

Литература
Почему автор не доверил Максиму Максимычу описывать портрет Печорина? Кто это делает? Почему?
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Автор: Гость
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Гость:
Алён, ты б себе поставила другой ник чтоль, а то палево...
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