Почему автор не доверил Максиму Максимычу описывать портрет Печорина? Кто это делает? Почему?
Литература
Почему автор не доверил Максиму Максимычу описывать портрет Печорина? Кто это делает? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алён, ты б себе поставила другой ник чтоль, а то палево...
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