Listen to the conversation and label the places in the map belov. Say where each shop is

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Listen to the conversation and label the places in the map belov. Say where each shop is
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