Составить предложения,используя данные выражения. Рад к успеху... Сидели у костра... Выпал из гнезда... говорил с водителем...

Русский язык
Составить предложения,используя данные выражения. Рад к успеху... Сидели у костра... Выпал из гнезда... говорил с водителем...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слишком долго у костра сидели
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