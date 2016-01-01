Составить предложения,используя данные выражения. Рад к успеху... Сидели у костра... Выпал из гнезда... говорил с водителем...

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Составить предложения,используя данные выражения. Рад к успеху... Сидели у костра... Выпал из гнезда... говорил с водителем...

Автор: Гость