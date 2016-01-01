Пожалуйста напишите на казахском языке рассказ общественное место отдыха

Қазақ тiлi
Пожалуйста напишите на казахском языке рассказ общественное место отдыха
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мемлекеттік мереке мақсаттағы - қонақ. Қонақ бассейн, жайлы бөлме, асхана болуы мүмкін. Адамдар жиі барлық маңызды нәрселерден демалуға барады. Мен сондай-ақ бұл жерде барғым келеді.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите наиболее простым способом 19991999x2016-19991998x2016
Ответить
Физика
Велосипедист, проехав 4 км со скоростью 12 км/ч, остановился и отдыхал в течение 40 мин. Оставшиеся 8 км пути он проехал со скоростью 8 км/ч. Найди...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйстаа!!!! СРОЧНО!! Решить удобным порядком вычисления!!! ( 12 целых 19/24 + 5 целых 19/28) - 3 целых 19/24 6 целых 4/9 ( 1 цел...
Ответить
Русский язык
Добывать словарное слово?
Ответить
Русский язык
Художник нарисовал прекрасный пейзаж. Моя мама показала свой старый портрет.Прав??тельство решило достроить старый дом.Ну наконец то приехал пассаж...
Ответить