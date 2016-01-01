Пожалуйста напишите на казахском языке рассказ общественное место отдыха
Қазақ тiлi
Пожалуйста напишите на казахском языке рассказ общественное место отдыха
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Гость:
Мемлекеттік мереке мақсаттағы - қонақ. Қонақ бассейн, жайлы бөлме, асхана болуы мүмкін. Адамдар жиі барлық маңызды нәрселерден демалуға барады. Мен сондай-ақ бұл жерде барғым келеді.
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