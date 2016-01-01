Составь с данными паронимами словосочетания, в которых бы раскрывалось значение ??аждого из них : Искусный- искусственный, тактичный-тактический,нестерпимый-нестерпимый,бережный бережливый.

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Составь с данными паронимами словосочетания, в которых бы раскрывалось значение ??аждого из них : Искусный- искусственный, тактичный-тактический,нестерпимый-нестерпимый,бережный бережливый.

Автор: Гость