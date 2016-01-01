ПРОШУ ПОМОГИТЕ СРОЧНО сделайте в виде уравнения номер 435
Математика
ПРОШУ ПОМОГИТЕ СРОЧНО сделайте в виде уравнения номер 435
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 27, поняла так, что без больших, иначе задача не решается в целых числах х количество больших, куда положили маленькие у — количество больших, куда положили средние 5х+3у=27 х+у=7 ------------ х=7-у 5(7-у)+3у=27 35-5у+3у=27 2у=8 у=4 х=3 Ответ в 3 пустые коробки Буду благодарна, если отметите как лучший ответ)
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