Ломаная состоит из двух звеньев. какой длины они могут быть, если длинна ломоной 11??м? запиши эти данные в таблицу Длина первого звена (в см).............. Длина второго звена (в см)...............

Математика
Ломаная состоит из двух звеньев. какой длины они могут быть, если длинна ломоной 11??м? запиши эти данные в таблицу Длина первого звена (в см).............. Длина второго звена (в см)...............
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина 1-ого 6см и 2-ого 2.5 см
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