Ломаная состоит из двух звеньев. какой длины они могут быть, если длинна ломоной 11??м? запиши эти данные в таблицу Длина первого звена (в см).............. Длина второго звена (в см)...............

Математика

Ломаная состоит из двух звеньев. какой длины они могут быть, если длинна ломоной 11??м? запиши эти данные в таблицу Длина первого звена (в см).............. Длина второго звена (в см)...............

Автор: Гость