Мышцы синергисты это

Биология
Мышцы синергисты это
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышцы,  действующие совместно для осуществления одного определенного движения 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
В рождественский вечер на окошке стояло три цветочка, слева на право: герань, крок??с и фиалка. Каждое утро Маша вытирала окошко и меняла местами с...
Ответить
Алгебра
Решите систему уравнений 5x+3y=29 7x+4y=41
Ответить
Математика
Выполни действия минус две целых Одна шестая разделить на модуль 4 целых одна третья
Ответить
Физика
Используя график зависимости скорости движения тела от времени определите пройд??нный путь телом за 2 с
Ответить
Русский язык
Помогите срочно выделить подежи
Ответить