Мышцы синергисты это
Биология
Мышцы синергисты это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышцы, действующие совместно для осуществления одного определенного движения
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