В рождественский вечер на окошке стояло три цветочка, слева на право: герань, крок??с и фиалка. Каждое утро Маша вытирала окошко и меняла местами стоящий справа цветок с центральным цветком. А Таня каждый вечер поливала цветочк...

Информатика

В рождественский вечер на окошке стояло три цветочка, слева на право: герань, крок??с и фиалка. Каждое утро Маша вытирала окошко и меняла местами стоящий справа цветок с центральным цветком. А Таня каждый вечер поливала цветочки и меняла местами левый и центральный цветок. Требуется определить порядок цветов ночью по прошествии К дней. Входные данные Во входном файле INPUT.TXT содержится натуральное число К - число дней [Кlt;=1000]. Выходные данные В выходной файл OUTPUT.TXT требуется вывести три латинских буквы:lt;gt;, lt;gt;и lt;gt; [заглавные буквы без пробелов] описывающие порядок цветок на окошке по истечении К дней [слева направо] Обозначения G-герань C- крокус V-фиалка.

Автор: Гость