В рождественский вечер на окошке стояло три цветочка, слева на право: герань, крок??с и фиалка. Каждое утро Маша вытирала окошко и меняла местами стоящий справа цветок с центральным цветком. А Таня каждый вечер поливала цветочк...

Информатика
В рождественский вечер на окошке стояло три цветочка, слева на право: герань, крок??с и фиалка. Каждое утро Маша вытирала окошко и меняла местами стоящий справа цветок с центральным цветком. А Таня каждый вечер поливала цветочки и меняла местами левый и центральный цветок. Требуется определить порядок цветов ночью по прошествии К дней. Входные данные Во входном файле INPUT.TXT содержится натуральное число К - число дней [Кlt;=1000]. Выходные данные В выходной файл OUTPUT.TXT требуется вывести три латинских буквы:lt;gt;, lt;gt;и lt;gt; [заглавные буквы без пробелов] описывающие порядок цветок на окошке по истечении К дней [слева направо] Обозначения G-герань C- крокус V-фиалка.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хз сам ищу ответ ! Сорян братишка 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите систему уравнений 5x+3y=29 7x+4y=41
Ответить
Математика
Выполни действия минус две целых Одна шестая разделить на модуль 4 целых одна третья
Ответить
Физика
Используя график зависимости скорости движения тела от времени определите пройд??нный путь телом за 2 с
Ответить
Русский язык
Помогите срочно выделить подежи
Ответить
Алгебра
1. Найдите корень уравнения: а) 2x-4x-x=15 б) -3(2+x)=2-x 2. Решить уравнение 0,6(x-5)-0,2(5-2x)=x+8
Ответить