Выполни действия минус две целых Одна шестая разделить на модуль 4 целых одна третья
Математика
Выполни действия минус две целых Одна шестая разделить на модуль 4 целых одна третья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1/2 так вроде.......
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