Помогите срочно выделить подежи
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Помогите срочно выделить подежи
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Гость:
Я тебе обязательно не помагу!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что это чё за фигня не пойму я ! Спроси лучше у интернета и он даст тебе за 1 секунду
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