Решите систему уравнений 5x+3y=29 7x+4y=41
Алгебра
Решите систему уравнений 5x+3y=29 7x+4y=41
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение методом подстановки.{5x+3y=29 7x+4y=41 {y=−5/3 x+29/3 7x+4y=41 {y=−5/3 x+29/3 7x+4(−5/3 x+29/3 ) =41 {y=−5/3 x+29/3 1/3 x−7/3 =0 {y=−5/3 x+29/3 x=7 {y=−2 x=7 Ответ:(7;−2 )
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