lt;pgt;Сложносокращённые слова.Помогитеlt;/pgt; lt;pgt;Как расшифровать слово НТВ,МХАТ,ГЫС,ГОРОНО,ВДНХlt;/pgt;
Русский язык
lt;pgt;Сложносокращённые слова.Помогитеlt;/pgt; lt;pgt;Как расшифровать слово НТВ,МХАТ,ГЫС,ГОРОНО,ВДНХlt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НТВ - независимое телевидение. МХАТ - Московский Художественный академический театр. ГЫС - может быть ГЭС - гидроэлектростанция. ГОРОНО - Городской отдел Народного образования. ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика