lt;pgt;Сложносокращённые слова.Помогитеlt;/pgt; lt;pgt;Как расшифровать слово НТВ,МХАТ,ГЫС,ГОРОНО,ВДНХlt;/pgt;

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lt;pgt;Сложносокращённые слова.Помогитеlt;/pgt; lt;pgt;Как расшифровать слово НТВ,МХАТ,ГЫС,ГОРОНО,ВДНХlt;/pgt;
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НТВ - независимое телевидение. МХАТ - Московский Художественный академический театр. ГЫС - может быть ГЭС - гидроэлектростанция. ГОРОНО - Городской отдел Народного образования. ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства.
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