Лучи ОС и ОД делят развёрнутый угол АОВ так, что градусная мера угла ВОД составляет пять восемнадцетых градусной меры угла АОВ и десять двадцать первых градусной меры угла АОС. Найдите градусную меру угла СОД.

Математика

Лучи ОС и ОД делят развёрнутый угол АОВ так, что градусная мера угла ВОД составляет пять восемнадцетых градусной меры угла АОВ и десять двадцать первых градусной меры угла АОС. Найдите градусную меру угла СОД.

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