Лучи ОС и ОД делят развёрнутый угол АОВ так, что градусная мера угла ВОД составляет пять восемнадцетых градусной меры угла АОВ и десять двадцать первых градусной меры угла АОС. Найдите градусную меру угла СОД.
Математика
Лучи ОС и ОД делят развёрнутый угол АОВ так, что градусная мера угла ВОД составляет пять восемнадцетых градусной меры угла АОВ и десять двадцать первых градусной меры угла АОС. Найдите градусную меру угла СОД.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)180/18*5=50 - угол ВОД 2)50/10*21=105 - угол АОС 3)180-(105+50)=25 - угол СОД Ответ: угол СОД = 25
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