что произойдет с разностью потенциалов на пластинах заряженного конденсатора , если уменьшить расстояние между ними?

Физика
что произойдет с разностью потенциалов на пластинах заряженного конденсатора , если уменьшить расстояние между ними?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При уменьшении расстояния между пластинами плоского конденсатора разность потенциалов уменьшится следовательно произойдет частичная разрядка пластин.
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