Магазин открывается в 9 ч 30 мин, а закрывается в 20 ч .Сколько времени работал магазин,?
Математика
Магазин открывается в 9 ч 30 мин, а закрывается в 20 ч .Сколько времени работал магазин,?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20ч - 9ч 30м = 10ч30минут Ответ:Магазин работал 10 часов 30 минут
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