Магазин открывается в 9 ч 30 мин, а закрывается в 20 ч .Сколько времени работал магазин,?

Математика

Магазин открывается в 9 ч 30 мин, а закрывается в 20 ч .Сколько времени работал магазин,?

Автор: Гость