Магазин за первый час продал метров шёлка на 540000 р. а за второй час на 360000 р.Cколько метров шёлка было продано за второй час , если за оба часа было продано 10 метров этого шёлка

Математика
Магазин за первый час продал метров шёлка на 540000 р. а за второй час на 360000 р.Cколько метров шёлка было продано за второй час , если за оба часа было продано 10 метров этого шёлка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
540000+360000=900000(руб)- 900000:10=90000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
План к сказке волшебная иголочка
Ответить
География
Помагите пожалуйста написать про южную америку..
Ответить
Математика
Вырази в копейках. 7 р.=...,3р.15к.=...,1р.50к.=...,1р.5к.=...
Ответить
Русский язык
Как пишется слово заг...монили?
Ответить
Русский язык
9.Какие предложения называются сложными? Как разделяются на письме части сложного предложения ?
Ответить