Магазин за первый час продал метров шёлка на 540000 р. а за второй час на 360000 р.Cколько метров шёлка было продано за второй час , если за оба часа было продано 10 метров этого шёлка
Математика
Магазин за первый час продал метров шёлка на 540000 р. а за второй час на 360000 р.Cколько метров шёлка было продано за второй час , если за оба часа было продано 10 метров этого шёлка
Ответ(ы):
Гость:
540000+360000=900000(руб)- 900000:10=90000
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