Магазин за первый час продал метров шёлка на 540000 р. а за второй час на 360000 р.Cколько метров шёлка было продано за второй час , если за оба часа было продано 10 метров этого шёлка

Математика

Магазин за первый час продал метров шёлка на 540000 р. а за второй час на 360000 р.Cколько метров шёлка было продано за второй час , если за оба часа было продано 10 метров этого шёлка

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