Пожалуйста решите Овр, Cr + H2SO4 конц. Очень надо пожалуйста решите, желательно подро??нее

Химия

Пожалуйста решите Овр, Cr + H2SO4 конц. Очень надо пожалуйста решите, желательно подро??нее

Автор: Гость