Пожалуйста решите Овр, Cr + H2SO4 конц. Очень надо пожалуйста решите, желательно подро??нее
Химия
Пожалуйста решите Овр, Cr + H2SO4 конц. Очень надо пожалуйста решите, желательно подро??нее
Ответ(ы):
Гость:
2Cr + 4H2SO4(к.) = Cr2(SO4)3 + S + 4H2O 2Cr(0) - 6e = 2Cr(+3) | 1| восстановитель S(+6) + 6e = S(0) | 1| окислитель
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