Магнит выводят из кольца в результате чего

Физика
Магнит выводят из кольца в результате чего
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поднося к кольцу магнит, мы тем самым повышаем магнитный поток через поверхность кольца. Если магнитподносить полюсом S, то линии магнитной индукции идут от кольца. Вкольце появляется индукционный ток. Вектор магнитной индукции полякольца направлен от магнита по правилу Ленца. Следовательно, ток течет против часовойстрелки. Если магнит подносить противоположным способом, то произойдет обратное.
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