Катер плыл по течению от одной пристани к другой со скоростью v1=36 км\ч в обратную с??орону он плыл со скоростью v2=8,0 м\с определите среднюю скорость движения катера на всём пути
Физика
Катер плыл по течению от одной пристани к другой со скоростью v1=36 км\ч в обратную с??орону он плыл со скоростью v2=8,0 м\с определите среднюю скорость движения катера на всём пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V1=10 м/с V2-8 м/с S1=S2 S=2S1 T=t1+t2 t1=s1/V1 t2=S1/V2 T=S1(1/10+1/8)=9S1/40 Vc=2S1*40/9S1=80/9=8.89 м/с
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