Катер плыл по течению от одной пристани к другой со скоростью v1=36 км\ч в обратную с??орону он плыл со скоростью v2=8,0 м\с определите среднюю скорость движения катера на всём пути

Физика

Катер плыл по течению от одной пристани к другой со скоростью v1=36 км\ч в обратную с??орону он плыл со скоростью v2=8,0 м\с определите среднюю скорость движения катера на всём пути

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