Мама прочитала шестую часть книги в которой 480 страниц отец 7 часть книги в которой 567 страниц прочитал страниц больше и на сколько

Математика

Мама прочитала шестую часть книги в которой 480 страниц отец 7 часть книги в которой 567 страниц прочитал страниц больше и на сколько

Автор: Гость