Мама прочитала шестую часть книги в которой 480 страниц отец 7 часть книги в которой 567 страниц прочитал страниц больше и на сколько
Математика
Мама прочитала шестую часть книги в которой 480 страниц отец 7 часть книги в которой 567 страниц прочитал страниц больше и на сколько
Ответ(ы):
Гость:
1.) 480/6=80(стр.)-прочитала мама. 2.) 567/7=81(стр.)-прочитал папа. 3.) 81-80=1(стр.) Ответ: папа прочитал больше, чем мама на 1 страницу. Как-то так.
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