Углекислый газ объемом 4,2г пропустили через раствор, содержащий 2,4 г гидроксида натрия. Которая соль образовалась

Гость: Гость:

CO₂ + NaOH = NaHCO₃ (реакция в случае образования кислой соли) n(CO₂) = n(NaOH) =n(NaHCO₃) CO₂ + 2NaOH = Na₂CO₃ +H₂O ( в случае образование средней соли) n(CO₂) = n(NaOH)/2 n(CO₂) = m/M = 4,2 г./44 г/моль = 0,095 моль n(NaOH) = m/M = 2,4 г./40 г/моль = 0,06 моль -- гидроксид натрия взят в недостатке, то есть образуется кислая соль NaHCO₃ 0,06 моль и массой m(NaHCO₃) = n*M = 0,06 моль*84 г/моль = 5,04 г.