Машина с прицепом перевозитгруз весом 312 кг. Груз в машине в 7 раз легче груза в при??епе. Какова масса груза в прицепе?

Математика

Машина с прицепом перевозитгруз весом 312 кг. Груз в машине в 7 раз легче груза в при??епе. Какова масса груза в прицепе?

Автор: Гость