Машина с прицепом перевозитгруз весом 312 кг. Груз в машине в 7 раз легче груза в при??епе. Какова масса груза в прицепе?
Математика
Машина с прицепом перевозитгруз весом 312 кг. Груз в машине в 7 раз легче груза в при??епе. Какова масса груза в прицепе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
44.5714286 масса груза в прицепе
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