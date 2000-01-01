Масса 8 коробок с конфетами равна 2 кг. Пустая коробка равна 50 гр.Сколько килограмм??в конфет в одной коробке
Математика
Масса 8 коробок с конфетами равна 2 кг. Пустая коробка равна 50 гр.Сколько килограмм??в конфет в одной коробке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевести кг в граммы 2кг=2000 2000:8=250г-1 коробка 250-50=200г - конфет в 1 коробке или 0,200 кг
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