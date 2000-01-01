Масса 8 коробок с конфетами равна 2 кг. Пустая коробка равна 50 гр.Сколько килограмм??в конфет в одной коробке

Математика

Масса 8 коробок с конфетами равна 2 кг. Пустая коробка равна 50 гр.Сколько килограмм??в конфет в одной коробке

Автор: Гость