I don`t wantto go out now. I ___(watch) a very interesting programme on TV. I ___(watch) this programme every week. Поставить слова ?? сковках в нужную форму
Английский язык
I don`t wantto go out now. I ___(watch) a very interesting programme on TV. I ___(watch) this programme every week. Поставить слова ?? сковках в нужную форму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) watching 2) watch
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