Вычеслите произведение удобным способом. 36 * 25; 25 * 12; 75 * 24; 150 * 42
Математика
Вычеслите произведение удобным способом. 36 * 25; 25 * 12; 75 * 24; 150 * 42
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36*25=900 25*12=300 75*24=1800 150*42=6300 Обрати внимание что все примеры т.е из ответы круглые числа)
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