Масса 8 одинаковых слив такая же, как масса одного яблока. Во сколько раз слива лег??е яблока?

Математика
Масса 8 одинаковых слив такая же, как масса одного яблока. Во сколько раз слива лег??е яблока?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 8 раз слива легче яблока
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