Овраги Тульской области.Как их предотвратить? Прошу вас,только вы мои спосители ??чень надо,пожалуйста! Даю за это 30 баллов!

Окружающий мир
Овраги Тульской области.Как их предотвратить? Прошу вас,только вы мои спосители ??чень надо,пожалуйста! Даю за это 30 баллов!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие годы с оврагами разрушающими не только земли Тульской области,боролись,засаживая по оврагу деревья,кустарники с хорошо развивающейся корневой системой.Деревья и кустарники растут и укрепляют почву от дальнейшего разрушения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 200 граммов спирта
Ответить
Математика
Составте СХЕМУ! в схеме должна быть работа производительность и время A U t Токар?? вытачивает 72 одинаковые детали за 3 часа .а его ученику на...
Ответить
Математика
Ежедннвно на поливку грядок с редисом расходают утро 3 ведра воды,а вечером 5 вёдер воды. Сколько вёдер воды израсходуют на полив редиса за 6 дней?
Ответить
Геометрия
Треугольники ABC и DEF равны, стороны AB и DE , BC и DF соотвественные, Угол B= 32 градусам. Найдите угол D
Ответить
Русский язык
С двумя любыми причастиями составьте предложения с однородными членами Причаст??я: обещанный,увешанный,засеянный,овеянный,замешанный,замещённый,з...
Ответить