Овраги Тульской области.Как их предотвратить? Прошу вас,только вы мои спосители ??чень надо,пожалуйста! Даю за это 30 баллов!
Окружающий мир
Овраги Тульской области.Как их предотвратить? Прошу вас,только вы мои спосители ??чень надо,пожалуйста! Даю за это 30 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие годы с оврагами разрушающими не только земли Тульской области,боролись,засаживая по оврагу деревья,кустарники с хорошо развивающейся корневой системой.Деревья и кустарники растут и укрепляют почву от дальнейшего разрушения.
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