Овраги Тульской области.Как их предотвратить? Прошу вас,только вы мои спосители ??чень надо,пожалуйста! Даю за это 30 баллов!

Гость: Гость:

Многие годы с оврагами разрушающими не только земли Тульской области,боролись,засаживая по оврагу деревья,кустарники с хорошо развивающейся корневой системой.Деревья и кустарники растут и укрепляют почву от дальнейшего разрушения.