Помогите пожалуйста как делается разбор морфологический разбор номер 3
Русский язык
Помогите пожалуйста как делается разбор морфологический разбор номер 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишешь слово, затем римская цифра 1, что обозначает, на какой вопрос отвечает. Затем - с новой строчки н.ф. - и пишешь начальную форму слова Римская цифра 2 пост. Пишешь постоянные признаки. С новой строчки непостоянные, без цифры 2. Потом римская 3 - и пишешь кусочек предложения, чтобы понять, на какой вопрос отвечает слово. Например: Собака бывает кусачей. Собака (что делает?) бывает. Подчёркиваешь собака как подлежащее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Овраги Тульской области.Как их предотвратить? Прошу вас,только вы мои спосители ??чень надо,пожалуйста! Даю за это 30 баллов!
Математика
Составте СХЕМУ! в схеме должна быть работа производительность и время A U t Токар?? вытачивает 72 одинаковые детали за 3 часа .а его ученику на...
Математика
Ежедннвно на поливку грядок с редисом расходают утро 3 ведра воды,а вечером 5 вёдер воды. Сколько вёдер воды израсходуют на полив редиса за 6 дней?