Помогите пожалуйста как делается разбор морфологический разбор номер 3

Гость: Гость:

Пишешь слово, затем римская цифра 1, что обозначает, на какой вопрос отвечает. Затем - с новой строчки н.ф. - и пишешь начальную форму слова Римская цифра 2 пост. Пишешь постоянные признаки. С новой строчки непостоянные, без цифры 2. Потом римская 3 - и пишешь кусочек предложения, чтобы понять, на какой вопрос отвечает слово. Например: Собака бывает кусачей. Собака (что делает?) бывает. Подчёркиваешь собака как подлежащее.