Масса каждого из взаимодействующих точечных тел уменьшилась в 5 раз . Как изменится гравитационная сила , если расстояние между телами не изменилось .

Физика

Масса каждого из взаимодействующих точечных тел уменьшилась в 5 раз . Как изменится гравитационная сила , если расстояние между телами не изменилось .

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