Масса каждого из взаимодействующих точечных тел уменьшилась в 5 раз . Как изменится гравитационная сила , если расстояние между телами не изменилось .
Физика
Масса каждого из взаимодействующих точечных тел уменьшилась в 5 раз . Как изменится гравитационная сила , если расстояние между телами не изменилось .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сравни эти формулы и увидишь, что сила уменьшится в 25 раз F=G*m1*m2/r^2 F=G*m1/5*m2/5/r^2
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