Масса некоторой планеты 3раза меньше массы земли а период обращение спутника движущегося вокруг этой планеты пл низкой круговой орбите совпадает с периода обращение анологичного спутника землм определить отношение средних плотн...

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найдём зависимость периода обращения спутника от плотности и радиуса планеты. Сила притяжения планеты F = GMm/R² создаёт центростремительное ускорение спутника ω²R: GMm/R² = mω²R (G — универсальная гравитационная постоянная, M и m — массы планеты и спутника соответственно, ω — угловая скорость обращения спутника) . Но масса планеты равна произведению плотности и объёма: M = ρV = 4πR³ρ/3; тогда G(4πR³ρ/3)/R² = ω²R; (4π/3)ρG = ω²; ω = 2√((π/3)ρG). Период обращения равен T = 2π/ω = √(3/(πρG)). Как видно, период обращения спутника зависит только от плотности планеты (обратно пропорционален квадратному корню из неё) и не зависит от её радиуса. Отсюда получаем ОТВЕТ: период обращения спутника Юпитера примерно в 2 раза больше, чем спутника Земли.