Укажите предложение, в котором средством речевой выразительности является метаф??ра: 1) Я знаю: мама погибла для большого искусства. 2) Он пытается спеть, но из этого ничего не выходит, потому что у папы нет слуха. 3) Нет б...
Русский язык
Укажите предложение, в котором средством речевой выразительности является метаф??ра: 1) Я знаю: мама погибла для большого искусства. 2) Он пытается спеть, но из этого ничего не выходит, потому что у папы нет слуха. 3) Нет больших ролей и нет маленьких! 4) Ничего, кроме ящика, в котором папа хранит альбомы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое предложение потому что искусство не может быть большим
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