Масса поросенка 20кг,а гуся-5кг.Какова масса 1поросенкаи 9 таких гусей вместе?
Математика
Масса поросенка 20кг,а гуся-5кг.Какова масса 1поросенкаи 9 таких гусей вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9*5= 45 кг - весит 9 гусей 2) 20+45= 65 кг масса 1 поросенка и 9 гусей вместе Ответ: 65 кг
Гость:
1)5 умнож на 9 =45 2) 20+45=65
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