Математика 4 класс. Решите задачи. а) Оса пролетела 27 км за 3 часа. какова скорость осы? б) Сокол развивает в полёте скорость 60 км/ч, а при ловле добычи его скорость увеличивается в 5 раз. Какова скорость сокола при ловле ...

Математика

Математика 4 класс. Решите задачи. а) Оса пролетела 27 км за 3 часа. какова скорость осы? б) Сокол развивает в полёте скорость 60 км/ч, а при ловле добычи его скорость увеличивается в 5 раз. Какова скорость сокола при ловле добычи?

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