Математика 4 класс. Решите задачи. а) Оса пролетела 27 км за 3 часа. какова скорость осы? б) Сокол развивает в полёте скорость 60 км/ч, а при ловле добычи его скорость увеличивается в 5 раз. Какова скорость сокола при ловле ...
Математика
Математика 4 класс. Решите задачи. а) Оса пролетела 27 км за 3 часа. какова скорость осы? б) Сокол развивает в полёте скорость 60 км/ч, а при ловле добычи его скорость увеличивается в 5 раз. Какова скорость сокола при ловле добычи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А ) 27 : 3 = 9 ( км/ ч) б ) 60 км\ ч * 5 = 300( км\ ч )
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