Чтобы сварить одну курицу требуется час ! сколько времен и потребуется для варки половины курицу?
Математика
Чтобы сварить одну курицу требуется час ! сколько времен и потребуется для варки половины курицу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Час-60 минут..половина курицы- 60/2=30минут, т.е. полчаса
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