На складе хранится картофель, морковь и лук. Масса картофеля равна 36 тоннам. Масса моркови составляет 2\3 массы картофеля. Известно также, что масса моркови составляет 3\4 массы лука.Сколько всего овощей хранится на складе?

Математика
На складе хранится картофель, морковь и лук. Масса картофеля равна 36 тоннам. Масса моркови составляет 2\3 массы картофеля. Известно также, что масса моркови составляет 3\4 массы лука.Сколько всего овощей хранится на складе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36:3·2=24(морковь) 24:4·3=18(лук) Не знаю, должно быть правильно
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