Материялық нүктенің қозғалыс теңдеуі мынадай: x=-0.2t2. Бұл қандай қозғалыс? Нүктенің 5 с өткендегі координатын және оның осы уақыт ішінде жүрген жолын табыңдар.

Физика
Материялық нүктенің қозғалыс теңдеуі мынадай: x=-0.2t2. Бұл қандай қозғалыс? Нүктенің 5 с өткендегі координатын және оның осы уақыт ішінде жүрген жолын табыңдар.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Координатасы - х (5) = - 0,2 × 5² = - 5 м Жолы - S (5) = - 0,2 × 5 ² = - 5 м
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