Медный Всадник 1) Почему герой не назван? кто он ? каковы его замыслы ? какой смысл содержат выражения" В Европу прорубить окно " "Все флаги в гости будут к нам "? 2) На каких контрастах построено начало вступления ? Как изм...

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Медный Всадник 1) Почему герой не назван? кто он ? каковы его замыслы ? какой смысл содержат выражения" В Европу прорубить окно " "Все флаги в гости будут к нам "? 2) На каких контрастах построено начало вступления ? Как изменилась картина окружающего через сто лет ? По какому принципу она дитализируется ? С каких сторон изображается " Град Петров " 3) Как автор выразил своё отношение к городу ? Проанализируйте лексические повторы ,одический стиль , ритм ,тропы 4) Рассмотри наиболее характерные звуковые повторы. Какова их роль в мелодике стиха ? См.пример И блеск, и шум ,и говор балов , А в час пирушки холостой Шипенье пенистых бокалов И пунша пламень голубой ..... 5)Поэт Николай Заболоцкий сказал ; "Мысль -Образ - Музыка " - вот идеальная троиственность ,к которой стремится поэт "Как бы вы определили основную мысль и главный образ вступления ? В чём его музыкальность ? 6) А.С.Пушкин написал : " Неувожение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности " . Как вы понимаете смысл этого выражения ? Составь небольшой текст на тему " История и современность и восприятие Пушкина и в нашем Понимании".

Автор: Гость