К какому ресурсу семьи относятся каждый предмет. Ваза,штаны,лампа,люстра,холодильник,портфель,кошелёк,телевизор,машина,кастрюля,швабра,книжки.
Обществознание
К какому ресурсу семьи относятся каждый предмет. Ваза,штаны,лампа,люстра,холодильник,портфель,кошелёк,телевизор,машина,кастрюля,швабра,книжки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Материальные ресурсы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Химия
В кулинарии часто используют пекарский порошок,основной компонент которого NH4HCO3.??ри приготовлении теста идет гидролиз этой соли. Составьте ур...
Математика
Вокруг прямоугольной цветочной клумбы, размеры которой 2 м и 4 м, проложена дорожка постоянной ширине. Какова ширина этой дорожки, если ее площадь ...
Русский язык