К какому ресурсу семьи относятся каждый предмет. Ваза,штаны,лампа,люстра,холодильник,портфель,кошелёк,телевизор,машина,кастрюля,швабра,книжки.

Обществознание
К какому ресурсу семьи относятся каждый предмет. Ваза,штаны,лампа,люстра,холодильник,портфель,кошелёк,телевизор,машина,кастрюля,швабра,книжки.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Материальные ресурсы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Напишите 3 любых текста на Украинском
Ответить
Другие предметы
Составьте правила пользования пользования этим транспортом
Ответить
Химия
В кулинарии часто используют пекарский порошок,основной компонент которого NH4HCO3.??ри приготовлении теста идет гидролиз этой соли. Составьте ур...
Ответить
Математика
Вокруг прямоугольной цветочной клумбы, размеры которой 2 м и 4 м, проложена дорожка постоянной ширине. Какова ширина этой дорожки, если ее площадь ...
Ответить
Русский язык
Найди антоними ((( помогитееее срочнооо
Ответить